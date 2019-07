Neue Rückennummern beim FC Bayern: Pavard wird Hummels-Nachfolger

Daniel Pranjic, Massimo Oddo, Jens Jeremies: Was wurde aus den ehemaligen Spielern vom FC Bayern? Der SPORTBUZZER zeigt 50 Ex-Profis der Münchner – und was sie jetzt machen. ©

Hernandez trägt beim FC Bayern alte Trikotnummer von Philipp Lahm

Kurios: Sowohl Pavard als auch der 80-Millionen-Transfer Lucas Hernandez trugen in der vergangenen Saison die Nummer 21 auf der Rückseite ihrer Trikots. Da für Pavard nun die 5 frei geworden ist, darf Hernandez seine 21 nun auch beim FC Bayern behalten. Eine FCB-Rückennummer mit einer großen Geschichte: Der langjährige Kapitän und Nationalspieler Philipp Lahm hatte sie von 2005 bis 2017 in München inne.

Nach seiner Knie-OP geht es Hernandez bereits besser, wie er in einer Videobotschaft an die Fans verriet: "An alle Fans, die auf mich in München warten, ich werde bald wieder fit sein, um alles für dieses Wappen und dieses Trikot zu geben." Bis zum Saisonstart wolle er wieder bei 100 Prozent sein. Nach seinem Medizincheck musste sich der Franzose einer Knie-OP unterziehen.