Nächste Runde im Streit um Schalke-Pokalgegner: Verhandlung zum BFV-Widerspruch terminiert

Im Rechtsstreit mit Drittliga-Aufsteiger Türkgücü München um den DFB-Pokalgegner des Bundesligisten FC Schalke 04 wird der Widerspruch des Bayerischen Fußball-Verbandes erst in fast zwei Wochen vor dem Münchner Landgericht verhandelt. Die mündliche Verhandlung wurde für den 28. September (10.30 Uhr) anberaumt, wie die Behörde am Mittwoch mitteilte.

Die auf Kartellrecht spezialisierte 37. Zivilkammer des Münchner Landgerichtes hatte am vergangenen Freitag nach der kurzfristigen Klage des Drittliga-Aufsteigers Türkgücü München eine Einstweilige Verfügung erlassen, die zur Aussetzung der nur zwei Tage später geplanten Partie in Gelsenkirchen zwischen dem Viertligisten FC Schweinfurt 05 und Schalke durch den Deutschen Fußball-Bund (DFB) führte.

Türkgücü pocht auf das Recht, selbst in der ersten Pokalrunde gegen den Bundesligisten antreten zu dürfen. Der BFV will dagegen mit seinem Widerspruch vor Gericht erreichen, dass es bei der ursprünglich vom Verband getroffenen Regelung für den DFB-Pokal bleibt.

Der Regionalligist Schweinfurt 05 kündigte unterdessen an, in dem Streifall „eine weitere Eskalation“ im Sinne des Fußballs „unbedingt vermeiden“ zu wollen. Der Verein nahm am Mittwoch in einer Erklärung von Präsident Markus Wolf Stellung. „Über die DFB-Pokal-Teilnahme werden nun gezwungenermaßen Juristen entscheiden“, bedauerte Wolf.