Neue Saison, neue Spielkleidung: Hannover Indians präsentieren neue Trikots 

Das Layout der Trikots ist – wie jedes Jahr – ein anderes. Neu sind eine stilisierte Silhouette Hannovers und der Schriftzug „Stadtverein“. Der Eishockey-Oberligist geht in der neuen Saison in drei Farben aufs Eis: Am Pferdeturm in schwarz-blauen Trikots, auswärts in Weiß, und das Ausweichtrikot ist neonrot.

Fan-Shop soll Mitte August öffnen

Der Fan-Shop am Eisstadion soll Mitte August wieder öffnen. Dort sowie im Internet unter „hannover-indians.de“ wird es auch die Tickets geben, die 13,50 (Stehplatz) und 17,50 Euro (Sitzplatz) kosten. Dauerkarten sind für 340 und 441 Euro zu haben.