Neue Sorgen beim FC Bayern vor dem PSG-Rückspiel: Kingsley Coman gegen Union verletzt ausgewechselt

Ausgerechnet zur heißen Saisonphase läuft es beim FC Bayern München wie verhext: Schon vor dem Bundesliga-Spiel gegen Union Berlin am Samstagnachmittag musste Trainer Hansi Flick auf acht Spieler verzichten, die verletzungsbedingt nicht zur Verfügung standen. Vor dem Rückspiel im Champions-League-Viertelfinale bei Paris Saint-Germain am Dienstag müssen Flick und Co. sich jetzt um einen weiteren Leistungsträger sorgen: Kingsley Coman musste gegen Union verletzt ausgewechselt werden.

Was war passiert? Vorwürfe konnte man am Samstag niemandem machen. Ohne Einwirkung eines Spielers der Gäste blieb Coman in der 32. Minute liegen, hatte sich offenbar verletzt. Am Spielfeldrand machte sich schon Leroy Sané warm, der nach dem PSG-Hinspiel eigentlich geschont werden sollte. Nach einer Behandlungspause stand Coman aber zunächst wieder auf und machte bis zur Halbzeit weiter. Dem Franzosen war allerdings anzumerken, dass er nicht ohne Schäden davongekommen war, er lief sichtlich unrund. Nach der Pause kam Coman dann aber nicht wieder aufs Feld und wurde für Sané ausgewechselt.