Neue Spielgemeinschaft aus Sehnde Devils und Hänigsen Farmers startet in die Saison

Sie hatten es zu Beginn des Jahres bereits angekündigt, sich als einstige Ligakontrahenten zusammenzuschließen. Jetzt haben die Baseballer der Sehnde Devils und der Hänigsen Farmers Nägel mit Köpfen gemacht. Wenn am Samstag der Saisonstart erfolgt, dann wird jeweils eine Spielgemeinschaft aus Devils und Farmers in den beiden Landesligastaffeln auflaufen.

Auftakt am Samstag

Das Konzept der SG sieht so aus, dass mit zwei Teams die neun Spiele umfassenden Punktrunden in den jeweiligen Landesligen bestritten werden. In der Landesliga Süd 1 startet die SG Hänigsen/Sehnde, die eine Kombination aus erfahrenen Devils-Akteuren wie Sven Walter, Marc und Joshua Weitzel oder Dennis Lahmann und Farmers-Spielern wie Miles Glienke und Steffen Beneke sein wird. Zum Auftakt empfängt die neu formierte Mannschaft am Samstag um 13 Uhr auf dem Hänigser Ristow-Field die Hannover Regents II.

Doubleheader als Austragung

Wie alle Partien in der ersten Halbserie werden die Spiele doppelt, in einem sogenannten Doubleheader, ausgetragen. Es schließt sich eine einfache Rückrunde an. In der Kurzsaison bis Anfang Oktober stehen somit bei nur vier Ligateams (die Bückeburg Buccaneers und die Wolfsburg Blackbirds II sind weitere Gegner) insgesamt lediglich neun Spiele auf dem Plan. „Wir hoffen auf Rang eins oder zwei und visieren die Verbandsliga an“, nennt Weitzel die Zielsetzung.

Zu Gast in Braunschweig

In der Landesliga Süd 2 wird die SG Hänigsen/Sehnde II einen Tag später bei den Braunschweig ­89ers III ihren Auftakt-Doubleheader bestreiten. Die Goslar Eagles und die SG Alfeld/Hevensen komplettieren diese Staffel. „Unser zweites SG-Team besteht größtenteils aus talentierten 16- bis 17-jährigen Hänigser Nachwuchsspielern, die von einigen Devils ergänzt werden“, sagt Spielertrainer Thomas Müller.