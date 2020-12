Neue Spieltermine der IceFighters Leipzig stehen fest

Leipzig. Wegen weiterer positiver Corona-Tests hat sich der eigentlich für den 26. Dezember geplante Wiedereinstieg der Exa IceFighters in den Spielbetrieb der Eishockey Oberliga Nord verschoben. Am 25. Dezember soll die Mannschaft erneut auf Corona getestet werden und einen Tag später wieder ins Training starten. Das erste Spiel ist für den 30.12. geplant. Derweil wurden die wegen der Quarantäne ausgefallenen Partien neu terminiert. Bedeutet ein Hammer-Programm für die Icefighters in den nächsten Wochen – mit 13 Spielen allein im Januar!

Anzeige