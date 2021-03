Neue SPORTBUZZER-Kolumne: Fünf Thesen zum Formel-1-Monat - mit Norbert Haug

Das war ein spannender Auftakt in die neue Formel-1-Saison. In Bahrain dominierte Max Verstappen im Red Bull das komplette Renn-Wochenende - und am Ende hieß der Sieger doch wieder Lewis Hamilton. Die Kombination aus dem siebenfachen Weltmeister und dem in den vergangenen Jahren dominierenden Mercedes-Team scheint damit auch in diesem Jahr wieder diejenige zu sein, die es zu schlagen gilt, um sich zum Champion zu krönen, oder nicht?

Anzeige