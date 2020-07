Neue Strategie wegen Corona-Pandemie: So regelt Hannover 96 seine Transfers

Auf dem Pandemiemarkt ist vieles anders. Alles noch ein bisschen zäh, und das große Geld ist auch nicht drin. Vorbei sind auch die Zeiten, in denen fast alle Profiklubs in kleinen Märkten nach großen Juwelen suchen. Zumindest vorerst. Brasilien und Südamerika galten einst als allerheißester Tipp, in anderen Jahren der afrikanische Kontinent, zuletzt war Nordamerika begehrte Fußballerschmiede.

Österreich und Frankreich im Blick

Also schauen Zuber und Co. erstmal in Europa. „Du guckst immer erst nach Deutschland und dann in die angrenzenden Gebiete“, erläutert der Sportdirektor. Als gebürtiger Österreicher hat er auch die Alpenregion im Blick. Sein Vertrauter Christophe Rempp, einst 96-Chefscout, kennt sich in Frankreich bestens aus.

An Frankreich-Profis hat Hannover gute Erinnerungen: Salif Sané ist und bleibt Fan-Ikone. Dribbelkünstler Allan Saint-Maximin ließ sein Talent zumindest aufblitzen (Marktwert mittlerweile 20 Millionen Euro). Und ein gewisser Szabolcs Huszti kam einst vom FC Metz aus der Ligue 1 erstmals nach Hannover.