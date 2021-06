"Neue Systeme verinnerlichen": Trainertrio des TSV Pattensen feiert gegen Schliekum Premiere

Wobei zumindest Melvin Görgen, der aus der eigenen U23 in den Kader der ersten Mannschaft aufrückt, auch bislang schon die Spielkleidung des TSV Pattensen getragen hat. Gianluca Grupe, Philipp Iwan und Christoph Björn Samow hingegen feiern ihre Premiere im TSV-Trikot.

Mit einem behutsam verstärkten Kader, dafür aber mit einem runderneuertem Trainerteam geht der TSV Pattensen in die Vorbereitung auf die neue Landesligasaison. Am Samstag präsentieren sich die vier Neuzugänge im Heimtestspiel gegen den Bezirksligisten TuSpo Schliekum (Beginn im Stadion an der Schützenallee ist um 14 Uhr) in ihrem neuen Dress.

Kurze und lange Wege

Grupe, zuletzt beim 1. FC Sarstedt, war vormals auch für den die Schliekumer am Ball. Iwan (vom 1. FC Germania Egestorf/Langreder II) hat keinen langen Weg an die neue Wirkungsstätte. Im Gegensatz zu Samow, dessen bisheriger Klub Husumer SV in der Oberliga Schleswig-Holstein antritt.

"Neue Spielsysteme verinnerlichen"

Am Spielfeldrand nehmen Sebastian Franz als Chefcoach (ebenfalls von der U23) und seine Co-Trainer Oliver Bock und Dirk Marotzke ihre Arbeit auf. Sie ersetzen das bisherige Duo Torben Zacharias/Tobias Krösche. „Ziel ist es, neue Spielsysteme zu verinnerlichen und an die Leistungen der abgebrochenen Saison anzuknüpfen“, sagt Bock. Als Corona für das Ende sorgte, lagen die Blau-Weißen aussichtsreich auf Rang drei der Landesliga Süd.

Zweiter Test für Ramlingen

Oberligist SV Ramlingen/Ehlershausen ist ebenfalls freundschaftlich am Start. In Westercelle wird Referee Sören Thalau am Samstag um 14.30 Uhr das Spiel gegen den heimischen VfL (Landesliga Lüneburg) anpfeifen. Für den RSE ist es nach dem 11:0 beim SV Ihme-Roloven der zweite Test binnen einer Woche.