Neue Trikots für die TSV Hannover-Burgdorf: Die Recken sehen tierisch gut aus

Auf der Platte gut auszusehen, das ist auch für Handballer nicht unerheblich. „Megacool“ finden Martinovic und Jönsson die neuen Trikots, die die Recken am Montagnachmittag auf der Galopprennbahn Neue Bult präsentierten.

„Hey, Ivan, mit den Längsstreifen wirkst du größer als ich“, flachste Modeexperte Alfred Jönsson (1,95 Meter) in Richtung seines Teamkollegen Ivan Martinovic (1,94 Meter). Optisch stimmt der Eindruck: Längsstreifen machen ja bekanntlich schlank – und damit größer.

Spielplan der TSV Hannover-Burgdorf in der Bundesliga-Saison 2020/21

„Diese Optik ist einzigartig in der Bundesliga“, stellte Martinovic heraus. Der Österreich-Kroate kann es kaum erwarten, die Trikots den Fans in der Halle bei einem Spiel zu zeigen.

Der Schwede Jönsson trug das Auswärtstrikot zur Schau. Hier haben die Recken zwei Jerseys aus früherer Zeit kombiniert. Gold-Schwarz mit Camouflage-Optik. Eckiges Flecktarn hatte die TSV bereits vor zwei Jahren ins himmelblaue Europapokal-Trikot integriert. Auswärts golden spielte sie schon einmal in der Saison 2016/2017.

Trikots kosten 70 Euro

Am Sonntag um 16.30 Uhr hat er dazu Gelegenheit. Gegen Coburg feiert das Heimtrikot in der Swiss-Life-Hall Premiere. Einen Tag später können es die Anhänger offiziell kaufen. Im Sporthaus Gösch sind die Trikots bis zur Größe XS für 50 Euro und in den Größen S bis XXXL für jeweils 70 Euro erhältlich.

Eine Zusatzoptik hat die TSV Hannover-Burgdorf noch an der rechten Rumpfseite versteckt. „Recken-Kavallerie“ steht dort in Weiß auf schwarzem Vertikalstreifen. Was es damit auf sich hat, wollte Eike Korsen noch nicht verraten.