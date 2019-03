Vorerst keine Entscheidung über Polizeikosten bei Fußballspielen – Gebühren dürfen grundsätzlich erhoben werden

Leipzig. Bremen ist vor dem Bundesverwaltungsgericht vorerst gescheitert, darf sich aber Hoffnung machen, künftig einen Teil der Polizeikosten bei Fußballspielen einzufordern. Der Leipziger Senat hob das vorangegangene Urteil des Oberverwaltungsgerichts (OVG) auf und verwies den konkreten Fall an dieses Gericht zurück. Gestritten wird allerdings nicht darüber, ob die Kosten umgelegt werden dürfen, sondern über die Höhe im konkreten Fall. Grundsätzlich dürfen laut BVerwG Gebühren für die Polizeieinsätze bei so genannten Hochrisikospielen erhoben werden.

Geklagt hatte die Deutsche Fußballliga (DFL). Sie wehrte sich gegen die Umlage von Polizeikosten durch das Land Bremen für ein Hochsicherheitsspiel zwischen dem SV Werder Bremen und dem Hamburger SV aus dem Jahr 2015. Die DFL sollte mehr als 400.000 Euro der Einsatzkosten tragen. Der Entscheidung in Leipzig waren bereits zwei Verfahren vorausgegangen. Die DFL siegte vor dem Verwaltungsgericht Bremen, verlor dann aber in zweiter Instanz vor dem Oberverwaltungsgericht.

Es geht nur um "Hochsicherheitsspiele"

Bremen ist das bisher einzige Bundesland mit einer derartigen gesetzlichen Regelung, die die Umlage der Polizeikosten auf Veranstalter gestattet. Die Fälle sind allerdings eng gefasst. Die Beamten müssen bei auf gewinnorientierten Veranstaltungen, mit mehr als 5000 zeitgleich teilnehmenden Zuschauern im Einsatz sein. Zudem müssen vor, während oder nach der Veranstaltung erfahrungsgemäß Gewalthandlungen zu erwarten sind. Es handelt sich also um sogenannte Hochsicherheitsspiele, bei denen es in der Vergangenheit bereits Auseinandersetzungen gab.

Die anderen Bundesländer haben den Richterspruch mit Interesse verfolgt. Während der Innenministerkonferenz im vergangenen Jahr in Leipzig war der Bremer Alleingang bereits Thema. Rheinland-Pfalz zeigte damals an einer ähnlichen Regelung Interesse, schlug aber einen Fonds bei der DFL vor. Die anderen Ressortchefs hielten sich zunächst in der Reserve.