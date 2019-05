Neue Verletzungsmisere beim SC DHfK Leipzig

Knappe Niederlage, ausgedünnter Kader: Der SC DHfK Leipzig hatte in seinem letzten Auswärtsspiel der Bundesliga-Saison wieder einmal mit Personalproblemen zu kämpfen. Gleich vier Stammkräfte musste Trainer André Haber gegen den TSV Hannover-Burgdorf ersetzen. Am Ende reichte die Kraft nicht und die grün-weißen Handballer verloren mit 28:30 .

Ausfall Nummer 1: Niclas Pieczkowski. Der Nationalspieler quält sich wieder mit Problem an der Schulter herum. „Wir lassen die Ursache und das Ausmaß gerade abklären“, sagte DHfK-Manager Karsten Günther. Bitter für den Rückraumspieler, Bundestrainer Christian Prokop hatte den 29-Jährigen gerade wieder in die Auswahl für die beiden EM-Qualifikationsspiele gegen Israel und den Kosovo berufen. Pieczkowski musste absagen. Bereits im vergangenen Jahr hatte er monatelang mit Schulterproblemen zu tun und verpasste dadurch letztlich auch die Heim-WM.

Alen Milosevic fehlt dem SC DHfK bis Saisonende

Trainer Haber setzte wegen der Personalnot zwei Nachwuchskräfte aus der zweiten Mannschaft ein: Oliver Seidler (21) und Julius Meyer-Siebert (18). „Für beide Jungs ist das ein riesiger Schritt“, meinte Günther. Sie sollen vor allem an die Profimannschaft herangeführt werden. In der kommenden Saison werden Seidler und Meyer-Siebert beim Erstligisten mittrainieren, aber nach jetzigem Stand vorrangig in der 3. Liga spielen. „Wir wollen ihnen aber eine Perspektive bieten“, so Günther.