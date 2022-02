Neue Woche, neues Glück: Dynamo Dresden mit Fokus auf Standard-Situationen

Dresden. „Ich liebe dich, Dynamo“, singen die Fans besonders gern, wenn es läuft. Dass diese Liebe auch in sportlich schwierigeren Zeiten nicht rostet, bewiesen rund 100 treue Anhänger, die am Montag das Training der Schwarz-Gelben in der Walter-Fritzsch-Akademie verfolgten. Passend zum Valentinstag hatte Dynamo Dresden die in den Verein Verliebten eingeladen, die öffentliche Einheit am Messering zu verfolgen. Und die wissen schon seit einigen Spieltagen, dass es für die SGD-Profis viel zu trainieren gibt – besonders im offensiven Bereich. Anzeige

Abstand zur Abstiegszone geschrumpft

Schon in der Hinrunde sah es mit der Trefferquote wenig rosig aus, doch das hat sich in den bisher fünf Rückrundenspielen sogar verschärft: Nur zwei Tore stehen da zu Buche. Nach dem 0:0 in Paderborn vom Sonnabend liegt Dynamo nun genau bei einem erzielten Tor pro Punktspiel – so wenig wie noch nie in dieser Spielzeit. Dass die Schwarz-Gelben nach 22 Spieltagen exakt 22 Tore auf dem Konto haben, mag zwar ganz gut zum Kalenderjahr passen, aber nicht zum Saisonziel Klassenerhalt.

In der Abstiegssaison vor zwei Jahren stand die SGD zum gleichen Zeitpunkt sogar noch mit zwei Toren weniger da und war damals Tabellenletzter, hatte allerdings auch mehr Gegentore kassiert und dadurch noch weniger Punkte geholt. Ein wenig trösten kann die liebestollen Dynamofans da nur, dass es in der aktuellen Saison noch offensivschwächere Mannschaften in der Liga gibt – bislang zumindest. Die abstiegsbedrohten Teams aus Aue und Ingolstadt stehen noch schlechter da als Dynamo damals, auch Hannover 96 hat bislang weniger Tore geschossen als die Dresdner.



Fakt ist: Durch die Sturmflaute ist der Abstand zur Abstiegszone geschrumpft. Nach Düsseldorfs 2:1-Sieg gegen das Spitzenteam aus Schalke beträgt Dynamos Vorsprung auf den Relegationsrang nur noch zwei Punkte. Dass seine Schützlinge im Angriff Nachhilfe benötigen, weiß Cheftrainer Alexander Schmidt schon länger. Gegen Paderborn hatte er sich auf eine Kontertaktik festgelegt, die allerdings nicht aufging. Zum Torerfolg ließe sich aber auch bei Standardsituationen kommen. Wenn man sie denn beherrscht.

"Haben noch ein paar Rechnungen offen"

„Natürlich wissen wir auch, dass wir im Moment bei offensiven Standards nicht sonderlich erfolgreich sind und daran weiter arbeiten müssen“, sagte der 53-Jährige nach dem jüngsten Spiel – in dem die Schwarz-Gelben zwar acht Eckbälle hatten, aber nur einen davon aufs Tor brachten. Allerdings war Julius Kades Kopfball nicht sonderlich gefährlich, die Freistöße verpufften komplett. Folglich standen Ecken auf dem Trainingsplan am Valentinstag. SGD-Videoanalyst Timon Klasen hatte sich seine Gedanken dazu gemacht. Er verdeutlichte den Profis auf Zetteln, wo sie sich bei den Standards im Strafraum und dahinter positionieren sollen, um perspektivisch auch mal wieder einen Treffer nach ruhendem Ball bejubeln zu können.

Wichtiger Zettel: Dynamos Videoanalyst Timon Klasen (r.) zeigt den Spielern die gewünschte Strafraumbesetzung bei Eckbällen. © Olaf Rentsch

Auch im Training wollte es damit nicht so recht klappen. Torwart Anton Mitrjuschkin, der in Paderborn erneut den verletzten Stammkeeper Kevin Broll vertreten hatte, fischte viele Bälle weg. Nachdem er beim 1:4 gegen Rostock viermal hinter sich greifen musste und ein äußerst undankbares Punktspieldebüt erleben musste, sammelte er in Ostwestfalen mehr Selbstvertrauen, blieb unbezwungen. „Ich muss sagen, dass er keine gute, sondern wirklich eine sehr, sehr gute Leistung gezeigt hat. Nicht nur, weil er die Bälle gut gehalten hat, sondern auch, weil er durch seine Ausstrahlung der Mannschaft eine Sicherheit gegeben hat. Er war sehr ruhig, er war sehr dominant, er hat den Strafraum bei Flankenbällen gut verteidigt“, lobte Cheftrainer Alexander Schmidt die Souveränität des Russen.