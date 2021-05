Neue Zuschauerregel hilft dem SC DHfK Leipzig nicht weiter

Am Nachmittag musste er den zweiten Nackenschlag einstecken. Da veröffentlichte das Sächsische Sozialministerium eine Anpassung an der Corona-Schutzverordnung, die von Sonnabend an gilt. Die Behörde in Dresden erlaubt nun auch wieder Zuschauer bei Sportveranstaltungen. Das klingt auf den ersten Blick für die DHfK-Handballer nach einem erfreulichen Ergebnis. Beim genauen Blick in die Verordnung müssen sie aber auch lesen: Vor dem Spieltag muss an mindestens fünf Tagen in Folge der Inzidenzwert in Leipzig unter 50 liegen und danach noch zwei Tage als eine Art Puffer eingelegt werden. Die Verwaltungsbeamten in Dresden sprechen von der 5+2-Regelung. Durch den Wert am Freitag spielen die niedrigen Zahlen in Leipzig aus den vergangenen Tagen keine Rolle mehr. Immer wenn die 50er Grenze überschritten ist, beginnt die Fünf-Tage-Zählung von vorn.