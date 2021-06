Neuer Assistent für Coach Waibl: Dresdner SC komplettiert Trainer-Team

"Habe mich sehr gefreut"

Er sei zudem, wie Waibl mit einem lachen erzählt, ebenfalls ein Quereinsteiger. Erst zu Abiturzeiten kam Filip mit Volleyball in Berührung, vertiefte seine Kenntnisse in dieser Sportart dann an der Sporthochschule in Köln. Anschließend arbeitete er im Jugendbereich und auch in der 2. Bundesliga in Köln, bevor er an den Bundesstützpunkt nach Berlin wechselte. Dort sammelte viele Erfahrungen an der Seite der erfahrenen Trainer Jens Tietböhl und Manuel Hartmann und begann sich dort auch ins Scouting einzuarbeiten. Nach einer schwierigen Saison mit Trainerwechseln in Münster freut sich Filip jetzt auf die neue Herausforderung beim DSC: „Ich habe mich sehr gefreut, dass ich die Chance in Dresden bekomme, auf höherem Niveau und mit einem erfahrenen Umfeld zusammenzuarbeiten. Das passt zu dem, wo ich hinmöchte“, so der Neuzugang, der schon seit vergangener Woche in Dresden ist und sich beim Training einarbeiten kann.