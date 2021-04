Neuer Bart, gewohnte Stärke: Linton Maina vor Bochum-Spiel endlich wieder der Alte

„Es läuft gut“, fand auch 96-Trainer Kenan Ko­cak, angesprochen auf Mai­nas Verfassung nach der Knie-OP im Dezember und der langen Pause. Seit dem 1. November – beim grausamen 1:4 in Fürth – hat Hannover Maina nicht mehr in der Startelf gesehen. „Wir müssen den Jungen behutsam aufbauen, aber er ist auf einem guten Weg“, sagte Kocak, „jede Einheit, je­de Minute ist für ihn wichtig.“

In jedem Fußballtraining stechen Spieler hervor. Gestern fielen mehrere 96-Profis auf. Dominik Kaiser oder Niklas Hult wegen ihrer schlechten Laune nach verlorenen Trainingsspielen. Simon Fa­lette tat sich mit kraftvoller Präsenz als Anpeitscher hervor. Florent Muslija präsentierte wie so oft seine technische Kunst. Und da war noch Linton Maina: spielfreudig, mit einem tollen Volleytor und frischen Tempodribblings. Maina scheint fast ganz der Alte zu sein. Dazu passt die reife Optik mit seinem getrimmten Bart.

Wer plant jetzt bei 96? Boss Kind will selbst Gespräche mit Spielern übernehmen

Parallelen zum Rettungsspiel vom Mai 2010

Über der Partie am Sonntag liegt eine Bedeutung, die es in Bochum seit dem Rettungsspiel seit Mai 2010 (3:0) nicht mehr gab. Die Jobs des Ma­na­gers Gerhard Zu­ber und des Trainers Kenan Kocak stehen auf dem Spiel. Mainas Karriereende bei Hannover 96 liegt wesentlich weiter weg: Für ihn persönlich wird es ein wiederholter Neuanfang nach den Meniskusverletzungen und Adduktorenverletzungen, die seine Karriere stets be­glei­te­ten.

Der Maina aus dem Frühling 2021 wirkt nun reifer als der verspielte und talentierte Junge aus dem Sommer 2020. Sein Bart lässt ihn erwachsener aussehen. Tatsächlich hatte Maina schon vor über einem Jahr auf gute Ratschläge gehört und daraufhin die Ernährung und sein individuelles Trainingsprogramm umgestellt. In Bo­chum soll sich zeigen, ob 96 mit seiner Spielweise an Zielstrebigkeit ge­winnt.

Langristige 96-Ziele mit Maina im Vagen

Kurzfristig kann er Trainer und Manager den Job retten. Die langfristigen 96-Ziele mit Maina liegen im Vagen, wie so vieles ge­ra­de beim Elften der Zweitligatabelle. Sein Vertrag läuft in einem Jahr aus. Recht bald sollte sich die sportliche Führung entscheiden, ob 96 auf seine sportliche Hilfe wetten sollte. Zu dieser Wette muss dann auch der Plan für die Vertragsverlängerung gehören, wenn der Klub nicht noch einen Spieler nach eigener Ausbildung ablösefrei verlieren will.

43 Spiele verletzt gefehlt – halten oder verkaufen nach der Saison?

Der schnelle Angreifer hat eine verschenkte Saison hinter sich. Im Sommer stand er vor einem Wechsel zum aktuellen Bundesliga-Dritten Wolfsburg. Nach einem üblen Foul im Test gegen Uerdingen stolperte er mit den Kollegen in die aktuelle Zweitligasaison (sieben Spiele, vier Startelfeinsätze, zwei Tore). Seinen Wert für 96 konnte er nicht untermauern, der Marktwert (transfermarkt.de) stürzte von 9 Millionen auf 4,5 Millionen Euro ab.