Neuer Bundesliga-Ball 2019/20: So sieht das Nachfolger-Modell von Derbystar aus

So sieht die Zukunft der Bundesliga aus! Der neue offizielle Ball für die kommende Bundesliga-Saison 2019/20 ist von Sportartikel-Hersteller Derbystar am Freitag in Hamburg offiziell präsentiert worden. Der "Brillant APS", der auch in der zweiten Liga zum Einsatz kommen wird, überrascht durch seine blauen Akzente. Hauptsächlich ist der neue Bundesliga-Ball allerdings in Schwarz-Weiß gehalten.