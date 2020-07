Neuer Co-Trainer und Torwartcoach: Dynamo Dresden komplettiert Trainerteam

Dresden. Fußball- Drittligist Dynamo Dresden hat sein Trainerteam komplettiert. Wie der Club am Freitag mitteilte, wird Ferydoon Zandi neben Heiko Scholz zweiter Co-Trainer von Chefcoach Markus Kauczinski. Der 41-Jährige unterschrieb einen Vertrag bis zum 30. Juni 2021. Zandi war in den vergangenen vier Jahren als Co-Trainer bei der zweiten Mannschaft des FC St. Pauli tätig.

In David Yelldell hat Dynamo zudem einen neuen Torwarttrainer präsentiert. Der 38-Jährige stand in dieser Funktion von 2017 bis 2019 bei der SG Sonnenhof Großaspach unter Vertrag und arbeitete dort bereits zwei Spielzeiten erfolgreich mit Dynamos aktuellem Stammtorhüter Kevin Broll zusammen. Yelldell, der als Profi unter anderem für den MSV Duisburg und Bayer 04 Leverkusen spielte, unterschrieb in Dresden einen Vertrag bis 2022.