Neuer Corona-Fall bei Dynamo Dresden: Saarbrücken-Spiel findet statt

Dresden. Trotz eines weiteren Corona-Falls beim Fußball-Drittligisten Dynamo Dresden reist das Team zum Liga-Auswärtsspiel am Samstag (14.00 Uhr/MagentaSport) zum 1. FC Saarbrücken. Das gab der Verein am Freitag bekannt. Zuvor hatte eine weitere Testreihe ein drittes positives Testergebnis bei einer Person im Umfeld der Mannschaft ergeben. Das Gesundheitsamt Dresden gab dennoch Grünes Licht für die Partie in Saarbrücken.

