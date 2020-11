Neuer wird Deutschlands neuer Rekord-Nationaltorhüter - Löw schwärmt: "Hat uns nie enttäuscht"

Ende gut, alles gut? Die warmen Sonnenstrahlen im Corona-Risikogebiet Andalusien sollen Rekordtorwart Manuel Neuer und seine Kollegen angesichts der schwierigen Rahmenbedingungen positiv stimulieren, um das verflixte Pandemie-Jahr 2020 sportlich mit einem finalen Erfolg am Dienstag (20.45 Uhr, ARD) in Sevilla gegen Spanien als Nations-League-Gruppensieger bestmöglich abzuschließen. Anzeige So oder so wird Kapitän Manuel Neuer nach dem Spiel etwas zu feiern haben. Gegen Spanien wird er für einen neuen Rekord bei der deutschen Auswahl sorgen. Im letzten Länderspiel gegen die Ukraine stellte Neuer mit seinem 95. Einsatz für den DFB bereits den Rekord von Sepp Maier ein. Am Dienstagabend wird er nun also offiziell zum alleinigen deutschen Rekord-Nationaltorhüter - wenn er spielt.

"Ich bin schon stolz auf das, was ich erreicht habe", sagte der 34-Jährige am Montagnachmittag auf der Pressekonferenz vor dem Spiel. Inzwischen hatte er SMS-Kontakt mit Maier, erklärte der Bayern-Profi: "Ich bin froh, dass wir die gleiche Anzahl haben. Er ist eine Torwartlegende." In der Liste der DFB-Rekordspieler steht Neuer nun auf Platz 19, gemeinsam übrigens mit seinem Vereinschef, Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge. Wie viele Spiele noch von Neuer im deutschen Nationaldress zu erwarten seien, wurde er nun gefragt - und antwortete: "Ich denke nicht darüber nach, wie viele Spiele ich noch machen werde. Ich will der Mannschaft helfen, das ist das Wichtigste."

Löw über Neuer: "Für uns Gold wert"