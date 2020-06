Neuer Einjahresvertrag: Glemser bleibt ein Indianer, Burns zu den Kassel Huskies? 

Mike Glemser, im vergangenen Sommer vom SC Riessersee an den Pferdeturm gewechselt, bestritt für die Indianer in der abgelaufenen Saison 44 Partien. Dabei gelangen ihm neun Tore, sechs weitere bereitete er vor.

Der 22-Jährige ist kein Topscorer, überzeugt aber mit seiner Schnelligkeit und seinem Kampfgeist – ein klassischer Arbeiter fürs Team, der nicht in der ersten Reihe spielt. Für die Dresdner Eislöwen bestritt Glemser in der Saison 2017/2018 insgesamt 54 Spiele in der DEL 2.