Neuer weist ter Stegen nach Kampfansage zurecht: "Ich weiß nicht, ob uns das hilft"

"Ich finde einfach, dass ich sehr gute Leistungen bringe" , betonte der Weltmeister am Sky-Mikrofon - und ging, angesprochen auf die Aussagen von ter Stegen zum Gegen-Angriff auf seinen Widersacher über, den er scharf zurecht wies. "Wir sind eine Mannschaft und sollten uns als solche auch präsentieren. Ich weiß nicht, ob uns das hilft" , erklärte der 33-Jährige mit Nachdruck. Neuer hatte gegen die Leipziger zuvor eine überragende Leistung gezeigt ( SPORT BUZZER-Note 1) und in der Schlussphase den Punkt festgehalten.

Ter Stegen: Nicht-Einsatz in der Nationalmannschaft "ein Tiefschlag"

Ter Stegen hatte zunächst in einem Interview mit t-online.de betont, Neuer nicht in der Öffentlichkeit herauszufordern und stattdessen mit Leistung beim FC Barcelona zu überzeugen ("Ich möchte in den Spiegel schauen und sagen können: ‚Du hast ehrlich gearbeitet, hast intern offen deine Ambitionen angesprochen. Aber du warst immer fair und hast nach außen nicht verrückt gespielt‘"), anschließend jedoch bei einem Sponsorentermin in Spanien deutlichere Worte gefunden.