Noch ein Flügelflitzer für die Roten? Patrick Twumasi vor dem Sprung zu Hannover 96

Zuletzt für Gaziantep FK in der Türkei aktiv

Der 26 Jahre alte Ghanaer wurde zuletzt ausgeliehen und spielte in der türkischen Süper Lig für Gaziantep FK. Dort sorgte er mit sechs Toren und fünf Torvorlagen in 26 Einsätzen für eine eher dürftige Leistung. In seiner Fußballkarriere hat der Offensivspieler schon so einige Vereine und Länder gesehen: In acht Jahren Profifußball, spielte er bereits in fünf verschiedenen ersten Ligen, vor allem in Osteuropa. Immerhin schnupperte er dabei 19 Mal Europa League und 16 Mal Champions League Luft, wo er mit 15 Treffern in europäischen Wettbewerben gar nicht mal so eine schlechte Figur machte.