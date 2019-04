Neuer Gegner, doch Europameister Bösel boxt souverän

Halle. Vor 2600 Zuschauern verteidigte Profiboxer Dominic Bösel (29) in Halle/Saale am Samstagabend seinen EM-Titel im Halbschwergewicht gegen den Kosovo-Albaner Timy Shala (33) durch RSC in der achten Runde. Vor den Kampf durchlebten Promotor Ulf Steinforth und der Freyburger Bösel aufregende Stunden. Eigentlich sollte der Titelverteidiger gegen Orial Kolaj boxen. Der Italiener ging noch über die Waage, meldete sich aber zwei Stunden später krank. „Da musste ich handeln. Zum Glück hatte ich mit Shala einen zweiten Boxer engagiert, der sich vorbreitet hatte. Bei wichtigen Kämpfen mache ich das immer so“, meinte Steinforth. Timy Shala, der in Wien lebt, war pünktlich an der Saale zur Stelle.