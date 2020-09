Neuer Geschäftsführer: Jürgen Wehlend ist Dynamo Dresdens Wunschkandidat

Dresden. Die Beurlaubung von Michael Born als kaufmännischer Geschäftsführer von Dynamo Dresden war für viele Außenstehende eine Überraschung. Doch schon länger war der 52-Jährige intern umstritten und der Wunsch des Aufsichtsrates wurde immer stärker, einen anderen Typ von Geschäftsführer neu zu installieren. Einen erfahrenen Fachmann mit mutigen Ideen für die Zukunft, der – anders als Born – möglichst auch noch in der Region verwurzelt ist: einen wie Jürgen Wehlend.

Der Geschäftsführer des Zweitligisten VfL Osnabrück, den das Fachmagazin „kicker“ zuerst als Nachfolgekandidaten für Born ins Spiel brachte und der Dynamos Interesse an seiner Person gegenüber der Neuen Osnabrücker Zeitung bestätigte („Ja, das stimmt“), stammt aus Sachsens Landeshauptstadt. Der gebürtige Dresdner siedelte aber bereits vor der Wende in den Westen über und fand in Osnabrück eine neue Heimat. Der Geschäftsmann hob dort den regionalen Telekommunikationsdienstleister osnatel aus der Taufe, baute das Unternehmen in zehn Jahren gewaltig aus: „Wer im Jahr 2000 eine solche Entwicklung, heute mit über 100.000 Kunden, vorhergesagt hätte, hätte sich neurologisch untersuchen lassen müssen“, sagte Osnabrücks Oberbürgermeister Boris Pistorius im Frühjahr 2009, wenige Wochen, nachdem Wehlend sein Geschäftsführeramt bei osnatel freiwillig aufgegeben hatte.

Damals ging Wehlend, weil er das Kapitel osnatel für ihn als abgeschlossen ansah und etwas Neues machen wollte. „Irgendwann ist jede Etappe einmal zu Ende“, begründete er seinen Abschied im Kreise Osnabrücker Honorationen. Als er 2011 in der Schweiz einen Studiengang für Top-Führungskräfte mit dem „Master of Management“ abgeschlossen hatte, suchte er ein neues Betätigungsfeld und wurde 2012 vom VfL Osnabrück angesprochen. Man kannte sich noch gut, schließlich war osnatel 2004 Namenssponsor für das Stadion an der Bremer Brücke geworden.

Guter Draht zu Minge

2013 stieg Wehlend dann als Geschäftsführer beim VfL Osnabrück ein. Den 2011 in der Relegation gegen Dynamo aus der zweiten Liga abgestiegenen Verein wollte er nachhaltig unter den Top 40 in Deutschland etablieren. Ein Ziel, für das er hart kämpfen musste. Erst 2019 kehrte der VfL mit bescheidenen Mitteln, aber viel Herz und Geschick wieder in die 2. Bundesliga zurück und schaffte dort in der abgelaufenen Saison den Klassenerhalt. Alles ist bei den Lila-Weißen dennoch nicht in Butter, die Stadionmodernisierung und der Bau eines modernen Trainingszentrums in der 165.000-Einwohner-Stadt kommen nur schleppend voran. Die Corona-Krise hat das Ihrige getan, die Möglichkeiten für die Fortentwicklung des VfL zu beschneiden. Er muss einen neuen Millionenkredit aufnehmen, ist also aktuell weit weniger finanziell abgesichert als Dynamo. Wen wundert es da, wenn Wehlend sich nach einer neuen, besseren Perspektive sehnt und Heimweh kriegt?