Neuer, Goretzka, Sané: So viel ehemalige Schalke-Power steckt in der Nationalmannschaft

Würden SIE heute alle noch das königsblaue Trikot tragen, wäre Schalke ein Titelkandidat in der Bundesliga und nicht vor dem Absturz in die Zweitklassigkeit. "Stimmt", sagt Klub-Legende Olaf Thon dem SPORTBUZZER. "Die Entwicklung ist schön anzusehen. Dass der Klub Spieler dieser Kategorie leider nicht halten kann, ist aber klar und seit Jahren ein Problem." Anzeige

In der Nationalmannschaft steckt jede Menge (ehemalige) Schalke-Power. Allen voran ist da natürlich DFB-Kapitän Manuel Neuer, der zwar schon seit neun Jahren für die Bayern spielt, aber in Schalkes Jugend ausgebildet wurde. Wie viele andere Stars durchlief Neuer die berühmte Schalker Knappenschmiede und wurde von Norbert Elgert zum Profi geformt.

"Norbert ist schon ein besonderer Trainer, er leistet exzellente Arbeit. Er hat nicht nur die Fähigkeit, sie sportlich, sondern auch im Kopf zu entwickeln", sagt Thon. "Und er scheint das in einer Art und Weise zu machen, die einzigartig ist." Geschafft hat er das auch bei Leroy Sané, den der Klub 2016 für über 50 Millionen Euro nach Manchester City verkauft hat und der jetzt bei den Bayern spielt. "Den persönlichen Sprung, den Leroy unter Norbert gemacht, ist Wahnsinn", sagt Thon. Elgert selbst sagte im September im SPORTBUZZER-Interview nach Sanés Wechsel zu Bayern: "Leroy ist definitiv eine Bereicherung für die Bundesliga."



Schalke-Vergangenheit bei Kehrer, Draxler und Max Zum aktuellen DFB-Kader gehört auch Rechtsverteidiger Thilo Kehrer, der 2018 für 38 Millionen Euro zu Frankreichs Spitzenklub Paris Saint-Germain ging, in dem jetzt auch Julian Draxler (zuletzt verletzt) spielt, der über Wolfsburg in Paris landete. Draxler war mit 17 Jahren und 117 Tagen der jüngste Schalke-Profi, der in der Liga eingesetzt wurde.

Auch Neu-Nationalspieler Philipp Max spielte zwei Jahre in Schalkes Nachwuchsmannschaften, bevor er über Karlsruhe und Augsburg in Eindhoven und damit bei der Nationalmannschaft landete. Für seine ersten beiden Einsätze bekam Max von Joachim Löw ein Sonderlob. "Er hat uns überzeugt in diesen beiden Spielen. Er hat viel Tempo, hat klasse Bälle nach innen gebracht“, sagte der Bundestrainer.

Thon geht sogar noch einen Schritt weiter, sagt: "Es gibt keinen, auch international, der so gut flankt wie Max. Man hätte ihn schon vor zwei Jahren dazu holen können."

Thon: Goretzka wird Führungsspieler Auf dem "Weg zu einem Führungsspieler" sieht der Weltmeister von 1990 derweil Mittelfeldspieler Leon Goretzka. "Wie er die Corona-Zeit noch mal genutzt hat, ist unglaublich. Er ist muskulös und ausbalanciert", so Thon. Goretzka trug fünf Jahre (2013-2018) das königsblaue Trikot, bevor er nach München wechselte.

Nachdem Goretzka im Länderspiel gegen Tschechien (1:0) geschont wurde, machte er beim Sieg gegen die Ukraine ein überragendes Spiel. "Leon ist im Moment in einer sehr, sehr guten Form. Man merkt ihm die Power und die Kraft an", sagt Bundestrainer Löw.

