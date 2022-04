Neuer Haupt- und Trikotsponsor fix: SC Freiburg startet "mehrjährige Partnerschaft" mit Cazoo 

Der SC Freiburg und Online-Autohändler Cazoo starten eine Zusammenarbeit. Der Bundesliga-Klub vermeldete am Mittwochmorgen, dass das aus Großbritannien stammende Unternehmen als Haupt- und Trikotsponsor beim Sport-Club einsteige. Die Koopertation beginnt ab der kommenden Saison. Über die genaue Vertragslaufzeit machten die Freiburger keine Angaben. In einer Mitteilung ist lediglich die Rede von einer "mehrjährigen Partnerschaft". Anzeige

In dieser Mitteilung heißt es: "Als neuer Haupt- und Trikotsponsor des SC Freiburg erhält Cazoo umfangreiche Werberechte bei den Spielen des Sport-Club im Europa-Park Stadion, unter anderem auf TV-Banden, Medienrücksetzern und im Online-Bereich. Zentraler Bestandteil der Partnerschaft ist das Trikotsponsoring bei allen Spielen der SC-Profis." Neben der Bundesliga-Mannschaft werde Cazoo bei der Reserve in der 3. Liga als Trikotsponsor und Werbepartner auftreten. Zudem erhalte der Online-Autohändler Präsenz bei allen Partien der SC-Nachwuchsmannschaften. Bei den Bundesliga-Frauen des SC Freiburg werde Cazoo zudem Co- und Ärmelsponsor.

"Wir freuen uns, Cazoo ab der kommenden Saison als neuen Haupt- und Trikotsponsor an unserer Seite zu wissen. Die Partnerschaft mit dem Sport-Club soll Cazoo als dynamischem Digitalunternehmen dabei helfen, seine Kommunikationsziele in Deutschland zu erreichen. Für den SC Freiburg ist der Abschluss gleichzeitig eine Bestätigung für die positive Entwicklung des Vereins in den vergangenen Jahren", wird Oliver Leki, Vorstand des SC Freiburg, in einer Mitteilung zitiert.

Cazoo ist Nachfolger von Schwarzwaldmilch

Die Freiburger hatten erst in der vergangenen Woche die Trennung von Schwarzwaldmilch bekanntgegeben. Sechs Jahre lang war die badische Unternehmensgruppe der Haupt- und Trikotsponsor des Sport-Clubs. Die Molkerei bleibe dem Verein aber als Exklusivpartner erhalten.