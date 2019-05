Neuer HSV-Sportvorstand Jonas Boldt: Diese Rolle spielte Rudi Völler beim Hamburg-Coup

Der Hamburger SV hat nach der verpassten Rückkehr in die Bundesliga weitere personelle Konsequenzen gezogen. Nach Trainer Hannes Wolf musste am Freitag auch Sportvorstand Ralf Becker seinen Platz beim Zweitligisten räumen. Der Aufsichtsrat des Vereins stellte den 48-Jährigen am Mittag frei. Zum neuen Sportvorstand wurde Jonas Boldt bestellt. Der zuletzt als Sportdirektor von Bayer Leverkusen tätige Boldt, dessen Vertrag beim Bundesliga-Vierten offiziell zum 30. Juni ausläuft, übernimmt ab sofort die Planungen für die neue Saison beim HSV. Nun hat sich sein ehemaliger Vorgesetzer, der Bayer-Geschäftsführer Rudi Völler, in der Bild über das neue Boldt-Engagement in Hamburg geäußert - und verraten, dass er daran nicht ganz unschuldig ist.

Rudi Völler: Das war seine Rolle beim HSV-Coup mit Boldt

Völler und Boldt kennen und schätzten sich. Erst in der abgelaufenen Saison wurde Boldt vom Manager zum Sportdirektor als Völler-Nachfolger befördert. Der 37-Jährige arbeitete zuvor bereits seit 2007 in Leverkusen. Erst als Scout, dann 2009 als Chefscout und Assistent von Völler. Ende November 2018 gab er jedoch seinen Abschied bekannt. Der Leverkusen-Boss ist stolz auf seinen ehemaligen Schützling: "Er übernimmt eine total reizvolle Aufgabe in einem Top-Klub und wird mit seiner Kompetenz und seinem Netzwerk dem HSV helfen", sagte Völler und fügte an: "Das wird eine tolle Geschichte, es ist eine gute Wahl für beide Seiten. Jonas wird alles tun, damit der HSV in die Bundesliga zurückkehrt."

Boldt soll dem Bericht zufolge auch mit RB Leipzig und Schalke 04 in Kontakt gestanden haben. Völler habe Boldt allerdings eine klare Empfehlung gegeben: "Ich habe ihm zu Hamburg geraten, weil Jonas nach all den Enttäuschungen des Abstiegs und des Nichtaufstiegs genau der richtige Mann ist, um etwas beim HSV zu bewegen", so der Weltmeister von 1990.

