Neuer HSV-Sportvorstand Jonas Boldt: "Es gibt keine Einigung mit Dieter Hecking"

Der neue Sportvorstand Jonas Boldt hat sich erstmals öffentlich zu seinem Engagement beim Hamburger SV geäußert. "Die letzten Tage verliefen sehr, sehr schnell. Als sich die Möglichkeit ergeben hat, habe ich schon gleich ein gutes Gefühl gehabt. Ich spüre eine riesige Vorfreude auf diese Herausforderung" , sagte der 37-jährige Nachfolger des entlassenen Ralf Becker auf seiner ersten Pressekonferenz als neuer HSV-Chef. Zuletzt war er beim Bundesligisten Bayer Leverkusen unter Vertrag. "Es könnte kaum konträrer sein zu meiner Zeit damals in Leverkusen. Der HSV ist ein Verein, der polarisiert. Man fühlt, wie die Menschen diesen Verein leben. Ich spüre ich eine Verantwortung, diesen Klub wieder in die Spur zu bringen."

Einen Medienbericht des Kicker, in dem sich Dieter Hecking bereits mit dem entlassenen Sportchef Ralf Becker auf ein Engagement an der Elbe geeinigt habe, dementiert Boldt in aller Deutlichkeit. Der neue HSV-Boss über Hecking: "Meines Wissens gibt es keine Einigung mit Dieter Hecking. Es geht so schnell in irgendwelche Richtungen. Es gibt definitiv keine Einigung mit einem anderen Trainer." Ausschließen, dass der Ex-Gladbacher neuer HSV-Trainer wird, wollte Boldt aber auch nicht. Eine Entscheidung über die Nachfolge des entlassenen Hannes Wolf werde es in den kommenden Tagen geben.