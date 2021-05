Neuer Job für Peter Bosz: Ex-Leverkusen-Trainer wird Chefcoach bei Olympique Lyon

Peter Bosz ist zurück im Fußball-Geschäft: Nur etwas mehr als zwei Monate nach seinem Job-Aus bei Bayer Leverkusen ist der 57 Jahre alte Niederländer am Samstag offiziell von Olympique Lyon als neuer Cheftrainer bestätigt worden. Bosz, der in der Bundesliga auch Borussia Dortmund trainiert hatte, unterschreibt beim Ligue-1-Klub einen Vertrag bis Sommer 2023. Seine Vorstellung soll am Sonntag im Rahmen einer Pressekonferenz erfolgen.

Anzeige