Neuer Job für Ralf Rangnick: Ex-Trainer wird Chef für Sport und Entwicklung bei Lok Moskau

Ralf Rangnick hat eine neue Aufgabe übernommen. Der Ex-Trainer von RB Leipzig wird neuer Leiter Sport und Entwicklung bei Lokomotive Moskau. Das gab der russische Erstligist am Dienstag bekannt. Rangnick erhalte demnach einen Vertrag über drei Jahre, der bis zum 30. Juni 2024 datiert ist. Er werde für die strategische Ausrichtung des Klubs von den Profis bis zum Nachwuchs verantwortlich sein, hieß es. Dabei sei ihm ein "Team von Spezialisten" unterstellt. Er werde sich um ein "ganzes Spektrum an Fragen kümmern, einschließlich der strategischen Planung und der sportlichen Entwicklung", teilte der Klub mit. Anzeige

Der frühere Bundesliga-Coach, der neben Leipzig unter anderem auch in Stuttgart, Hoffenheim und auf Schalke tätig war, hatte am Montag verkündet, eine Firma zur Beratung von Fußballvereinen gründen zu wollen und sich vom Dasein als Trainer und Sportdirektor verabschieden zu wollen. "Mir ist nicht bekannt, dass jemand, der so lange in der Branche aktiv tätig war, so etwas nun in einer Consultant-Rolle anbietet", sagte der 63-Jährige der Süddeutschen Zeitung.

Rangnick war mit Schalke und Frankfurt in Verbindung gebracht worden

Wie sein Sprecher der Deutschen Presse-Agentur sagte, handelt es sich in Moskau um einen Beraterposten. Rangnick werde sich immer wieder in Russland aufhalten, aber vor allem von Deutschland aus arbeiten. Es gebe eine große Nachfrage in Sachen Ausbildung und Klubstrukturen. Möglich seien weitere Projekte.





Rangnick betonte, er wolle mit seiner Firma nicht als klassischer Berater von Spielern oder Trainern tätig sein. "Es geht nicht darum, Karrieren in erster Linie kommerziell zu fördern. Es geht um inhaltliche Entwicklung, von Spielern, Trainern, Managern und Fachleuten. Im Fußball gibt es immer noch Spielraum für eine Aufwertung einzelner Berufszweige", so der Erfolgstrainer, der im Frühjahr mit Schalke 04 und Eintracht Frankfurt in Verbindung gebracht wurde. Schon im April wurde bekannt, dass Rangnick für den russischen Klub ein sportliches und strukturelles Konzept erstellt, aber kein Interesse an einem festen Posten habe.