Neuer Job für Jesse Marsch: Ex-Leipzig-Coach wird Trainer bei Leeds United

Leipzig. Fast drei Monate nach seinem Rauswurf bei RB Leipzig hat Jesse Marsch einen neuen Klub gefunden. Wie Leeds United am Montagabend bekannt gab, übernimmt der US-Amerikaner den Trainerposten beim Premier-League-Club. Der hatten Tags zuvor Marcelo Bielsa gefeuert.

Mit dem Argentinier war der Traditionsklub in der Saison 2019/2020 nach 16 Jahren Abstinenz in die höchste englische Spielklasse aufgestiegen, konnte die Saison auf einem stabilen 9. Platz beenden. In der aktuellen Spielzeit steht das Team aus Yorkshire nach 26 Spielen allerdings nur auf Platz 16 der Tabelle und muss um den Klassenerhalt bangen. Den soll nun Marsch sichern.