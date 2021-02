Neuer Job für Willy Sagnol: Ex-Bayern-Profi wird Cheftrainer von Georgien

Der frühere Bayern-Star Willy Sagnol wird Cheftrainer der Nationalmannschaft der Südkaukasus-Republik Georgien. Der 43-jährige Franzose werde am 25. März sein erstes Spiel in der WM-Qualifikation gegen Schweden leiten, teilte der Verband in der Hauptstadt Tiflis mit. Sagnol sprach demnach von einem „Privileg“, diesen Posten zu übernehmen.

