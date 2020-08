Doch kein Wechsel zu Schalke: Hertha BSC holt Freiburg-Keeper Alexander Schwolow

Einen Tag nach dem Stadtrivalen 1. FC Union hat auch Hertha BSC auf dem Torwart-Markt zugeschlagen. Der Berliner Bundesligist verpflichtete Alexander Schwolow vom Liga-Kontrahenten SC Freiburg. Der 28 Jahre alte Torhüter hat seit der U17 insgesamt 316 Spiele für die Breisgauer bestritten, 125 davon in der Bundesliga. Schwolow stand noch bis 2022 in Freiburg unter Vertrag, es wird laut Kicker eine festgeschriebene Ablösesumme von 8 Millionen Euro fällig. In Berlin erhält Schwolow einen "langfristigen Vertrag", wie Hertha am Dienstag mitteilte. Union hatte zuvor Andreas Luthe vom FC Augsburg geholt.