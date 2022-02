Neuer L.E.-Volleys-Trainer Pretscheck sieht viel Potenzial in seinem Team

Auch danach liefen sich die beiden noch einige Mal volleyballerisch über den Weg und nun sind sie bei den L.E. Volleys erstmals in meinem Team vereint – nachdem Jan Pretscheck den langjährigen Coach Christoph Rascher am vergangenen Freitag ablöste. Die Mission ist klar: Irgendwie noch den Klassenerhalt schaffen!

Frischer Wind weht

Seine Zuversicht schöpft der 40-Jährige nach eigener Aussage aus dem großen Potenzial der „sehr interessanten Mannschaft“. In den ersten Trainingseinheiten habe der Coach vor allem am Aufschlag gearbeitet, damit seine Jungs in den kommenden Spielen dort mehr Optionen haben. Dazu sei der Kopf die zweite große Baustelle.

In besagter Brüderhölle geht am Sonnabend ab 19 Uhr auch die nächste Volleys-Zweitliga-Partie über die Bühne. Und diese wird wieder ein Abstiegsendspiel. Gegen den Tabellenvorletzten TGM Mainz-Gonsenheim, der bisher nur drei Saisonsiege geschafft hat – und zwar allesamt vor heimischem Publikum – ist ein Sieg sogar noch mehr Pflicht als gegen Dresden. „Dann gewinnen wir das Spiel eben“, kündigt Jan Pretscheck schon mal an. Alles andere als ein 3:0 oder 3:1 (also drei Punkte) wäre eine riesige Enttäuschung für die Leipziger und würde das ohnehin schwere Unterfangen Abstiegskampf schon vorzeitig zum Scheitern bringen.