Neuer Mann an Mintzlaffs Seite: RB Leipzig erweitert Geschäftsführung

Leipzig. Fußball-Bundesligist RB Leipzig erweitert die Geschäftsführung. Zum 1. Januar 2022 wurde Johann Plenge zum Geschäftsführer und Chief Strategy Officer (CSO) bestellt, wie die Roten Bullen am Dienstag mitteilten. Der 36 Jahre alte Jurist übernimmt die Verantwortung für die neu geschaffenen Bereiche Unternehmensentwicklung und Unternehmenssteuerung und soll vor allem das Thema Nachhaltigkeit bei den Leipzigern vorantreiben.

Plenge ist neben Oliver Mintzlaff, dem Vorsitzenden der Geschäftsführung und Finanzgeschäftsführer Florian Hopp der dritte Verantwortungsträger. Zuvor hatte der seit 2010 bei RB Leipzig angestellte Plenge die Position des Direktors Recht, Personal und Strategie bekleidet sowie von 2019 an in der globalen Unit als Head of Commercial Soccer die Red Bull Soccer International weiterentwickelt.