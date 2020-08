Neuer Modus für die Junioren des JFV Calenberger Land und TSV Havelse

Der Jugendausschuss des Norddeutschen Fußball-Verbandes (NFV) hat sich in einer Sitzung per Videokonferenz, mit den Verantwortlichen aller Vereine der drei Junioren-Regionalligen Nord für eine einfache Punkterunde in der neuen Saison ausgesprochen. „Dieses Modell gibt uns die Möglichkeit, kurzfristig zu reagieren, wenn es doch noch einmal zu einer längerfristigen Pause kommen sollte“, sagt Vorsitzender Walter Fricke.

17 Teams in einer Staffel

Die Staffel der A-Junioren soll demnach mit 17 Teams in die Spielzeit starten. Unter ihnen der TSV Havelse und der JFV Calenberger Land. Die C-Junioren der Havelser wird sich in der nächsten Saison mit einem Gegner als die U19-Kollegen auseinandersetzen.

Der Spielbetrieb in allen drei Ligen soll am Wochenende des 19./20. September in die neue Saison starten. Vorausgesetzt, die Verfügungslagen in den betroffenen Bundesländern lassen dies zu.