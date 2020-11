Neuer Name, altes Team: So lief die Saison für Kreisligist TSG Mörse II bisher

In seiner gerade einmal zweieinhalbjährigen Historie hat die TSG Mörse II fast alles erlebt: Eine Namensänderung, einen Kreisliga-Aufstieg und eine von Corona komplett dominierte Saison. Ganz schön viel für den Neuling im Kreis-Oberhaus, für den die Pause zur Unzeit kommt. Anzeige Noch immer steht für das Team in seiner Premieren-Saison unter neuem Namen der Klassenerhalt als oberstes Ziel fest. Mörse II gründete sich als SG Heiligendorf/Mörse III, durfte nach dem Saison-Abbruch im Sommer als Dritter in die Kreisliga Wolfsburg aufsteigen. Trainer Irvan Vokshi „war nicht dafür“, da er den Schritt nach nur zwei Jahren als zu groß empfunden hat. Doch gemeinsam hat sich die Mannschaft dann doch für das Abenteuer Aufstieg entschieden. Zur Namensänderung in TSG Mörse II kam es, da der TSV Heiligendorf bereits in der Kreisliga Wolfsburg spielt. Aus diesem Grund musste beispielsweise der SSV Vorsfelde III als Meister in der 1. Kreisklasse bleiben - weil die Zweitvertretung des Klubs in der Kreisliga kickt.

Neuer Name, der Kern der Mannschaft blieb aber zum großen Teil derselbe. „Jetzt sind wir in der Kreisliga noch nicht angekommen“, sagt Vokshi nach den ersten Spielen ehrlich. Aber da möchte die TSG II sich hinarbeiten. „Unser Ziele sind es, so viele Punkte wie möglich mitzunehmen, dazu der Klassenerhalt, Etablierung und Eingewöhnung in der Liga.“