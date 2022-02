Überraschende OP bei Manuel Neuer: Das bedeutet der Ausfall für die Bayern, Flick und Nübel

Drei Spieler im Luxus-Kader des FC Bayern sind nahezu unersetzlich: FIFA-Weltfußballer und Torjäger Robert Lewandowski, Urgestein und Vorlagenkönig Thomas Müller sowie Torhüter Manuel Neuer, der Kapitän. Und den hat es nun erwischt. Anzeige

Neuer musste sich am Sonntag in Innsbruck völlig überraschend einer Operation am rechten Kniegelenk unterziehen. Noch am Abend meldete sich der Nationalelf-Kapitän mit einem Post auf Instagram: "Hey Leute, ich hatte heute eine kleine OP am Knie. Alles ist super gelaufen, sodass ich zeitnah mit dem Aufbautraining beginnen kann. Drückt mir die Daumen! Bis ganz bald auf dem Platz." Doch was heißt: bis ganz bald? Der SPORTBUZZER beantwortet die wichtigsten Fragen und Antworten zum Neuer-Schock.

Wie lange wird der Torhüter ausfallen?

"Wir alle im Verein und die ganze Mannschaft wünschen Manuel eine gute und rasche Genesung und wir sind sicher, dass er schon bald wieder topfit bei uns ist“, teilte Sportvorstand Hasan Salihamidzic in einer Mitteilung des Vereins mit. Nach SPORTBUZZER-Informationen dürfte er mindestens vier Wochen ausfallen, je nach Heilungs- und Reha-Verlauf ist von einer Pause von sechs bis maximal acht Wochen (im ungünstigsten Fall) auszugehen. Der Rekordmeister teilte lediglich mit, dass Neuer "in den kommenden Wochen" fehlen werde. Mit Sicherheit verpasst der Keeper das Achtelfinal-Hinspiel der Champions League in zehn Tagen bei RB Salzburg (16. Februar) und höchstwahrscheinlich auch das Rückspiel in München (8. März). Plus sämtliche Bundesliga-Spiele bis Anfang/Mitte März.



Kam die OP tatsächlich überraschend?

Ja. Am Samstagabend hatte Neuer nach dem 3:2 der Bayern gegen Leipzig noch gut gelaunt Interviews gegeben und über seine Zukunft und die anstehenden Verhandlungen über eine Vertragsverlängerung (das aktuelle Arbeitspapier ist bis Juni 2023 gültig) gescherzt. Er werde weiterspielen, "so lange ich gesund und fit bleibe, Spaß habe und gebraucht werde". Er fügte lachend hinzu: "Ist doch ein guter Plan, oder?" In den Trainingswochen nach seiner Corona-Infektion Anfang Januar hatte er immer wieder einmal abseits der Mannschaft ein individuelles Athletiktraining im Leistungszentrum absolviert.

Wie gut sein Stellvertreter Sven Ulreich in Form?

Auf den 33-Jährigen wird es nun in den nächsten Wochen ankommen. In der letzten Trainingswoche hatte er wegen eines Corona-Falls in der Familie (Ulreich selbst wurde negativ getestet) kürzertreten müssen – eine Vorsichtsmaßnahme. Am Samstagabend saß er gegen Leipzig auf der Bank. Seit seiner Rückkehr im vergangenen Sommer nach München (zuvor bereits von 2015 bis 2020 an der Säbener Straße unter Vertrag) bestritt er nur zwei Pflichtspiele. Beim 12:0 gegen den Fünftligisten Bremer SV in der ersten DFB-Pokalrunde war Ulreich nahezu beschäftigungslos. Als Neuer in Corona-Quarantäne war, verloren die Bayern mit Ulreich den Rückrunden-Auftakt gegen Borussia Mönchengladbach mit 1:2. Falls er mit dem Status als Nummer zwei zufrieden ist und nicht woanders – wie in der Saison 2020/21 beim Hamburger SV – noch einmal durchstarten möchte, dürfte ihm wohl zeitnah ein weiteres Vertragsjahr angeboten werden.

Welcher Torhüter rückt nun nach?

Die neue Nummer zwei für die nächsten Wochen heißt Christian Früchtl. Der 22-Jährige aus Bischofsmais im Bayerischen Wald hat noch kein Pflichtspiel für die Bayern absolviert. Weil er auch als dritter Keeper meist mit den Profis reiste und trainierte, absolvierte Früchtl diese Saison nur zwei Partien für die zweite Mannschaft der Münchner in der Regionalliga Bayern. Ab Sommer hatte der ehemalige U20-Nationaltorhüter lange wegen eines Schlüsselbeinbruchs pausieren müssen. Eine Leihe in der Saison 2020/21 an Zweitligist 1. FC Nürnberg verlief unglücklich, da er lediglich in Testspielen eingesetzt wurde. Früchtls Vertrag bei Bayern läuft bis 2023.

Was heißt Neuers Verletzung für die Causa Nübel?

Im Grunde nichts. Alexander Nübel, den die Bayern 2020 einst als Neuers Kronprinzen auserkoren hatten und ablösefrei vom FC Schalke verpflichteten, ist seit Sommer für zwei Jahre an die AS Monaco ausgeliehen und dort Stammkeeper. Der 25-Jährige würde 2023 nur dann zum FC Bayern zurückkehren falls Neuer wider Erwarten nicht verlängert.