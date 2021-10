Neuer Podcast, neue Spieler: So wird Trybull Hannover 96 helfen

Der HAZ-Platzwart trifft den Tiete. Der 96-Podwart analysiert in der neuen Folge die Neuzugänge und fragt sich, warum Ron-Robert Zieler die Bälle nicht fängt, sondern meistens faustet. Außerdem stellt sich die Frage: Was ist mit dem Publikum in Hannover passiert? Freundlicher Beifall nach einer Niederlage - haben wir die Spätfolgen der Impfung unterschätzt?