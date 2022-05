Neuer PSG-Vertrag: Wieso Mbappé plötzlich der mächtigste Spieler der Welt ist – und Neymar vor ihm zittert

Nach der spektakulären Vertragsverlängerung von Kylian Mbappé haben die Verantwortlichen von Paris Saint Germain keine Zeit verloren. Noch in der Nacht von Samstag auf Sonntag soll die Entlassung von Sportdirektor Leonardo beschlossen worden sein und zeitnah offiziell verkündet werden. Es war einer der Wünsche von Mbappé, der mit dem Brasilianer nie klar kam. Bei den Vertragsverhandlungen forderte er deutlich mehr Kompetenz auf diesem Posten. In den kommenden Tagen wird dann voraussichtlich Leonardos Nachfolger bekanntgegeben. Es soll der Portugiese Jorge Campos werden: Als Mbappé bei der AS Monaco 2016 zum Profi wurde, galt Campos als einer seiner anvertrauten Personen.

Auch wenn er sich mit Mauricio Pochettino gut verstanden hat, weiß der französische Wunderstürmer, dass der Argentinier die Kabine in den 18 Monaten wo er auf der Bank saß nie richtig in den Griff bekam. Mbappé und ganz Paris träumen nun von Zinedine Zidane. Seit mittlerweile einem Jahr und seinem Weggang von Real Madrid ist "Zizou" vereinslos. Bekam Mbappé vor seiner Unterschrift die Info, dass der ehemalige Kapitän der französischen Nationalmannschaft zugesagt hat? Die Verkündung des Pochettino-Aus wird in Kürze erwartet und in den kommenden Tagen wird dann der Nachfolger wohl vorgestellt.

Neymar steht auf der Liste der Abgänge

Lange Zeit hatte Mbappé seine Zukunft zwar bei Real Madrid gesehen, aber die Tatsache, dass die Königlichen bereits ohne ihn am kommenden Samstag das Finale der Champions League gegen Liverpool bestreiten werden, hat ihn gebremst. In Paris kann er in die Geschichte eingehen und der ganz große Star werden, während er in Madrid ein Star unter vielen gewesen wäre. Erst am Freitag hat er sich endgültig für einen Verbleib entschieden. Er möchte gern bleiben, aber nur wenn der Klub all seine Versprechungen hält, so der Tenor. Vergangenen Sonntag sagte Mbappé, er habe seine Entscheidung getroffen. Zu diesem Zeitpunkt dachte er noch eher an Real…