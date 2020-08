Neuer Rahmen für neues Team: Viele Veränderungen rund um den FC Lehrte 

„Vor allem der Kunstrasen ist ein großer Vorteil“, sagte Trainer Willi Gramann. In der Mannschaft gab es ebenfalls erhebliche Veränderungen. „Wir haben einen großen Umbruch vollzogen und dabei das Team nicht nur verjüngt, sondern in der Breite verstärkt“, sagte der 53-Jährige. Der 25 Mann umfassende Kader habe vor allem in der Offensive hohe Qualität mit den landesligaerfahrenen Neuzugängen wie Lorenzo Pombo Wulfes, Kesip und Sahin Caran, Ümit Topal sowie Marc Ulrich.

„Und auch die von den A-Junioren gekommenen Yannick Ahrens, Dominik Dörpfeld, Silvio Bartz, Jiyan Kizilboga und Adrian Maxenga haben in den Testspielen einen guten Eindruck gemacht“, ergänzt der FC-Langzeitcoach, zurzeit nach Blinddarmoperation außer Gefecht.