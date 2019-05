Neuer Rekord: 25.000 Sportler laufen durch Dresden - Leipziger gewinnt

Dresden. Rund 25.000 Läufer sind am Mittwochabend bei der REWE Team Challenge durch die Dresdner Innenstadt gerannt. Damit hatte der Firmenlauf bei seiner elften Auflage so viele Teilnehmer wie nie zuvor. Die Sportler starteten in fünf Wellen – und dennoch dauerte es jeweils gute 20 Minuten, bis alle Läufer den Startbereich auf der Wilsdruffer Straße verlassen hatten.