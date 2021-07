Rückschlag für Bayern-Profi: Marc Roca erleidet Außenbandriss – "Mehrere Wochen" Pause

Eine Option weniger für Julian Nagelsmann: Wie der FC Bayern am Samstag mitteilte, hat Mittelfeldspieler Marc Roca einen Außenbandriss im linken Sprunggelenk erlitten. Die Blessur habe sich der 24 Jahre alte Spanier im Training des deutschen Rekordmeisters zugezogen. Man wolle die Verletzung konservativ behandeln, Roca werde "mehrere Wochen" ausfallen, hieß es in der Mitteilung der Münchener. Er wird somit also weite Teile der Vorbereitung verpassen. Auch der Saison-Start am 6. August im Pokal gegen den Bremer SV könnte womöglich zu früh kommen.

