Neuer sächsischer LSB-Vizepräsident Klaus Mau: „Verlieren ist nichts Schlimmes“

Leipzig. Als gebürtiger Ilmenauer ist er in der Kindheit fast zwangsläufig beim Rodeln gelandet. „Georg Hackl war mein Kontrahent – ich habe ihn nie besiegt“, sagt Klaus Mau, der es als mehrfacher Schüler- und Jugendmeister der DDR bis zur Junioren-WM nach Innsbruck schaffte und schmunzelnd über damalige Privilegien berichtet: „Wir hatten als DDR-Sportler alles – auch Orangen und Bananen.“ Wenn er mit BRD-Sportlern im Bus saß, schlackerten ihm die Ohren: „Die erzählten zu Beispiel, dass sie gerade 350 Mark für ihre Moped-Versicherung zahlen müssen. Das war für mich unvorstellbar.“ Anzeige

„Bereit, für Spitzensport zu kämpfen“

Dass der durchs Sportstudium in Leipzig hängen Gebliebene 2021 als Vizepräsident Leistungssport in der Spitze des Landessportbundes (LSB) Sachsen landen würde, hätte er nie gedacht. „Es lag an einer Plauderei. Ich sagte im Sommer in einer lockeren Runde: Wenn man wie ich sein Glück gefunden und etwas mehr Zeit hat, kann man sich auch frei von persönlichem Ehrgeiz ehrenamtlich betätigen und dem Sport etwas zurückgeben.“ In jener Runde saß auch Christian Dahms, der die Worte gern hörte – suchte er doch einen Vize, weil die erfolgreiche Wasserspringerin Heike Fischer-Jung beim Landessporttag nicht wieder kandidieren wollte.

Klaus Mau (li.) holte 1985 Doppelsitzer-Silber bei den Jugendwettkämpfen der Freundschaft. © Privat

Also rief der LSB-Generalsekretär den erfolgreichen Leipziger Unternehmer (Mau Autovermietung) an. Der 54-Jährige zögerte zunächst: „Ich dachte: Da gibt es doch sicher andere, die im Leistungssport verankert sind.“ Als er ein paar Mal drüber geschlafen hatte, fand Klaus Mau die Aufgabe interessant und sagte zu: „Das Thema hat sich ja nicht geändert, die Methodik ist – wenn man Doping ausklammert – wie früher.“ Vor seiner Zusage unterhielt er sich lange mit seiner Vorgängerin. Heike Fischer-Jung habe ihm die anfängliche Angst vor dieser Aufgabe genommen. Er selbst hatte zuletzt 30 Jahre lang mit seiner früheren Leidenschaft Spitzensport wenig am Hut, musste sich umorientieren, weil unmittelbar nach seinem DHfK-Studium fast alle (Trainer-)Stellen wegbrachen. „Nur eine Bewerbung als Bob-Trainer hatte ich rausgeschickt – an Prinz Albert von Monaco, der aber absagte“, so Mau schmunzelnd.

Nun sitzt der Vizepräsident also beim SPORTBUZZER-Gespräch gemeinsam mit Kersten Adler am Tisch. Der ehemalige Ironman-Triathlet beackert das wichtige Thema als LSB-Fachbereichsleiter Leistungssport im Hauptamt. Wie ist die Aufgabenteilung des Duos? „Ganz einfach: Kersten macht die Arbeit – ich verkaufe es“, sagt Mau ohne zu zögern, um dann konkret zu werden: „Die Detailarbeit kann nur in der Geschäftsstelle erfolgen. Ich bin bereit, in der Gesellschaft für den Spitzensport zu kämpfen. Und wenn es ein paar auf die Mütze gibt, halte ich das aus.“

„Warum stehen nicht alle auf und applaudieren?“

Auf die Mütze könnte es geben, wenn Erfolge ausblieben. Klaus Mau steigt in einer Situation ins Thema ein, in der der sächsische Spitzensport nicht nur sehr unter der Pandemie leidet, sondern bei den Olympischen und Paralympischen Sommerspielen mit vier Medaillen das schlechteste Ergebnis seit der Wiedervereinigung einfuhr. Kersten Adler findet es gut, dass Klaus Mau „sehr pragmatisch mit viel Lebenserfahrung und mit der Sicht eines Unternehmers auf unser System blickt“.

Der Vizepräsident möchte die Werte des Sports in den Mittelpunkt rücken: „Leistungssport ist sehr wichtig für unsere Gesellschaft. Unabhängig von der Herkunft oder vom sozialen Hintergrund können Talente an die Spitze kommen. Ich denke, der Sport ist der einzige Teil der Gesellschaft, der noch so funktioniert. Hier geht es noch nach Leistung, in allen anderen Bereichen müssen wir Quoten gerecht werden, schafft Gleichmacherei eine Komfortzone.“ Im Leistungssport könne man lernen, „dass Verlieren nichts Schlimmes ist.“ Ein Leistungssportler finde seinen Platz in der Gesellschaft auch ohne WM-Titel. „Ich wäre ein anderer Mensch, wenn ich nicht mit dem Sport aufgewachsen wäre.“ Werde in der Gesellschaft nach unten statt nach oben geschaut, erhöhe das die Wohlfühlzone der Unbeweglichen.



Die beiden besten Sachsen 2021: Dresdner Rennkanute Tom Liebscher (li.) und der Leipziger Paratriathlet Martin Schulz jubelten in Tokio über Gold. © Matthias Rietschel/dpa-Bildfunk

Werden die Sieger genügend gewürdigt und wahrgenommen? „Wenn ich jemanden habe, der oben angekommen ist, muss ich sie oder ihn der Jugend als Vorbild präsentieren – aber auch vor Anfeindungen in den sozialen Netzwerken schützen“, so Klaus Mau, der beim Thema Vorbilder Luft nach oben sieht: „Warum stehen nicht alle auf und applaudieren, wenn Paralympicssieger Martin Schulz in die Handballhalle kommt? Da müssen wir uns etwas einfallen lassen.“ In anderen Gesellschaften seien Olympiasieger Helden fürs Leben.

Auch Erfolge im Jugendbereich

Geht es um die Zukunft des Sports, setzt Kersten Adler im Vor- und Grundschulalter an: „Wie schaffen wir es, dem Bewegungsdrang der Kinder mit attraktiven Angeboten gerecht zu werden? Können wir die Vorgabe der WHO umsetzen, dass sich Kinder täglich eine Stunde bewegen? Gelingt es , dass die dritte Sportstunde an den Schulen nicht dauerhaft dem Personalmangel zum Opfer fällt?“

Der 44-Jährige will aber nicht schwarzmalen, sondern verweist auf Erfolge des sächsischen Nachwuchses: „Wir hatten auch in diesem Jahr viele Medaillen bei internationalen Nachwuchsmeisterschaften.“ Beide sind sich einig: Die Talente nach der Schulzeit bei der Stange zu halten, sei die wichtigste und schwerste Aufgabe. Neben Bund, Land und Kommunen seien die Vereine eine tragende Säule des Spitzensports, das Berufsbild Trainer müsse nach wie vor attraktiver werden.