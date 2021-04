Kapitän Neuer sauer nach Bayern-Pleite in Mainz: "So kannst du ein Spiel nicht angehen"

Die Bayern wollten in Mainz den neunten Meistertitel in Serie feiern - doch daraus wurde nichts. Der Rekordmeister verlor überraschend mit 1:2 beim FSV und lieferte eine enttäuschende Vorstellung ab. Erst in der Nachspielzeit gelang Robert Lewandowski der Anschlusstreffer (90.+4). "So kannst du das Spiel nicht angehen und gewinnen", sagte ein enttäuschter Manuel Neuer nach dem Spiel am Sky-Mikro. Anzeige

Der Nationaltorwart war am ersten Gegentreffer nicht schuldlos. Jonathan Burkhardt zog aus der Drehung von der Strafraumkante ab, Neuer reagierte zu spät und sah bei dem Treffer nicht gut aus. "Die Körpersprache von Manuel Neuer – er sieht nicht gut aus bei beiden Gegentoren, nicht nur beim ersten. Ganz ungewohnte Bewegungen von ihm", sagte Sky-Experte Lothar Matthäus. Nach einem Freistoß aus dem Halbfeld erhöht Robin Quaison per Kopf auf 2:0 (37.). "Es war schwer für uns. Wir wurden für unsere Fehler bestraft", so Neuer.

Auch Matthäus war überrascht über den schwachen Auftritt des Rekordmeisters. "Bayern hat keine Ideen gehabt. Das ist nicht Bayern gewesen, wie es sich Flick vorgestellt hat. Ich weiß nicht, woran es gelegen hat. Es war nicht, weil Mainz so stark war", so der Rekordnationalspieler. "Flick hat nach wie vor einen guten Draht zur Mannschaft. Sie spielen nicht gegen ihn oder für Salihamidzic. Trotzdem werden sie den fünften Stern in dieser Saison holen."