Neuer Skisprung-Bundestrainer? Horngacher hört als Coach der Polen auf

Skisprung-Trainer Stefan Horngacher hört als polnischer Nationalcoach auf. Dies erklärte der 49 Jahre alte Tiroler am Sonntag im slowenischen Planica der ARD. „Ich habe mich entschieden, meinen Vertrag nicht zu verlängern. Es gibt Gespräche mit dem DSV, die dauern an. Die Chancen stehen sehr hoch“, sagte Horngacher, der vor seinem Cheftrainer-Posten als Assistent von Werner Schuster beim Deutschen Skiverband (DSV) gearbeitet hatte und in Titisee-Neustadt im Schwarzwald lebt. Den letzten Wettkampf der Saison hatte auf der Skiflugschanze zuvor der Japaner Ryoyu Kobayashi gewonnen.