Neuer Spieler? BVB-Trainer Favre wünscht sich Entlastung für Haaland - Lob für Reyna: "Fantastisch"

Nachdem die Meisterschaft in der Bundesliga wohl zum zweiten Mal in Folge futsch ist, will Lucien Favre mit Borussia Dortmund schnellstmöglich Tabellenplatz zwei hinter dem FC Bayern sichern. Am Mittwoch hat der BVB im drittletzten Bundesliga-Spiel der Saison den 1. FSV Mainz 05 zu Gast. Vor der Partie sprach Dortmunds Trainer Lucien Favre über die Ausgangslage, Youngster Giovanni Reyna und den Wunsch nach Neuzugängen.