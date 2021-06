Neuer Spielplan für Lok, Chemie und Co.: Leipziger Regionalliga-Derby erst im November

Leipzig. Am Montag wurde der Spielplan der Regionalliga Nordost 2021/22 veröffentlicht. Demnach empfängt zum Auftakt am 25. Juli (13.30 Uhr) der 1. FC Lok den BFC Dynamo. Chemie muss zur gleichen Zeit beim FC Eilenburg antreten. Das erste Heimspiel bestreiten die Leutzscher am Mittwoch den 28. Juli, 19 Uhr, gegen Germania Halberstadt.

