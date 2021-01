Duftmarke im Titelrennen - Inter Mailand gewinnt Topspiel gegen Juventus Turin dank Vidal und Barella

Bittere Pleite für Juventus Turin im Titelkampf. Der amtierende Champion hat das Spitzenspiel in der Serie A bei Inter Mailand verloren. Nach dem 0:2 (0:1) am Sonntag beim Vize-Meister hat Juve bereits sieben Zähler Rückstand auf die Tabellenspitze - nach neun Meistertiteln in Folge könnte Turin entthront werden. Inter liegt nach dem Erfolg über Juventus punktgleich mit dem AC Mailand (je 40) an der Spitze. Turin ist Fünfter.

